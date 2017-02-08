Рязанцы пожаловались на уборку территорий, на которых проходят ярмарки выходного дня

Активисты рязанского отделения ОНФ подготовили соответствующее обращение в администрацию города Рязани.

Общество

Рязанцы регулярно посещающие ярмарки выходного дня, пожаловались на качество уборки территорий в местах торговли. Жители микрорайона Канищево обратились к активистам рязанского отделения ОНФ.

По словам пенсионерки Ольги Батушевой, в зимнее время передвигаться по территории ярмарки в Канищеве неудобно, так как она не очищается от снега и наледи. Снежная каша в оттепель и наледь в морозы являются существенным препятствием для посещения ярмарки не только для пожилых людей но и для молодых мам с колясками.

По словам активистов, похожая ситуация отмечена в других удаленных от центра города микрорайонах, где проходят ярмарки.

– Мы просим городские власти обратить внимание на уборку территорий, на которых работают популярные у рязанцев ярмарки выходного дня. Это очень хорошо, что рязанцы могут купить недалеко от дома продукцию сельхозпроизводителей, семейных ферм. Но неочищенная от снега территория, а также мусор после окончания торговли дискредитируют в глазах горожан это благое начинание, – заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Анатолий Гусев.

Региональное отделение Народного фронта подготовило обращение в городскую администрацию с просьбой организовать уборку территорий ярмарок выходного дня.