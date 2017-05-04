Рязанцы посмотрят городской парад Победы на ТВ и в интернете

Телеком-оператор «Дом.ru» организует интернет-вещание с парадов в Кирове, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Тюмени, Йошкар-Оле и Ярославле.

Общество

9 мая жители 10 городов смогут посмотреть онлайн-трансляцию городского парада Победы. Телеком-оператор «Дом.ru» организует интернет-вещание с парадов в Кирове, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Тюмени, Йошкар-Оле и Ярославле.

В Рязани трансляция начнется в 11.00 и продлится до 12.00.

Наблюдать за праздничным шествием в честь 72-летия со дня победы в Великой Отечественной войне можно на телеканале «Дом.ru Гид», который доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ на 40-й и 22-й кнопках соответственно. Также трансляция будет вестись на сайте http://tv.domru.ru/ и в мобильном приложении «Дом.ru TV». Чтобы ее посмотреть, абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.

- Современные технологи расширяют границы любого мероприятия и дают возможность всем желающим приобщиться к событиям вдали от мест их проведения. Наша компания уже несколько лет организует онлайн-трансляции парадов Победы, каждый год расширяя географию. За это время, не выходя из дома, парады посмотрели десятки тысяч человек, - комментирует Ксения Боровикова, руководитель службы управления контентом.

Также с 6 по 8 мая в центрах продаж «Дом.ru» любой желающий может получить Георгиевскую ленту.