Рязанцы отметили полвека совместной жизни, сыграв свадьбу

Торжественная церемония стала подарком паре на 50-летие совместной жизни.

Общество

Рязанцы Надежда и Константин Петровы отметили «золотую свадьбу». Чествование юбиляров состоялось 11 февраля в территориальном отделе ЗАГС №3 областного центра.

Вместе пара прожила полвека. В день 50-летия совместной жизни супруги повторили данные когда-то друг другу клятвы - вошли в зал торжеств под звуки марша Мендельсона, обменялись кольцами и оставили запись в книге почётных юбиляров. Разделить радость трогательного события с юбилярами пришли их дети и внуки. Море цветов, радости и детских улыбок было подарено в этот день юбилярам.

Руководитель отдела ЗАГС Марина Кузьмина пожелала юбилярам здоровья, благополучия и долголетия, вручила юбилейное свидетельство о заключении брака, поздравление начальника главного управления ЗАГС Рязанской области Елены Васильевой и букет цветов, сообщает сайт ведомства.