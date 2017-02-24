Рязанцы отметили Масленицу

Общегородские гуляния впервые в этом году прошли на Лыбедском бульваре

Общество

В пятницу, 24 февраля, в Рязани прошёл праздника «Душа моя, Масленица!».

В этом году отметить старинный народный праздник, предваряющий наступление Великого поста, горожан пригласили на новую площадку - местом гуляний стал Лыбедский бульвар. Гостей здесь ждали на следующий день после Дня защитника Отечества - торжества, посвящённые Масленице, продолжили череду общегородских гуляний, несомненно, добавив праздничного настроения. Планы организаторов праздника «Душа моя, Масленица» не смогла сорвать даже погода, преподносившая неприятные сюрпризы в виде тёпла и дождя, переходящего в мокрый снег. Эти капризы небесной канцелярии не помешали горожанам наслаждаться праздником. Занятие по душе на Лыбедском бульваре мог найти любой - для детей работали аттракционы и аниматоры, для взрослых - обжорные ряды, где можно было попробовать вкусную выпечку и блины, приобрести сувениры, изделия местных умельцев. На главной сцене праздника пришедших радовали фольклорные коллективы и Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е.Г. Попова, на малой работал свободный микрофон, звучали стихи в исполнении авторов - рязанских поэтов и писателей. Все желающие могли познакомиться с образцами техники, находящейся на вооружении современной армии, а также испытать свои силы в городошном турнире - вспомнить некогда популярную, но ныне забытую игру предложили горожанам представители спорткомитета. Награды для тех, кто выставил свою команду на турнир Двориады, были нешуточные - тем, кто занял призовые места, достались денежные сертификаты на крупную сумму. Третье место по итогам турнира заняла команда улицы Орсовской, на втором оказались представители посёлка Никуличи, а победителем была признана команда 3 квартала микрорайона Канищево.

Официальный старт торжествам дали организаторы - глава администрации Олег Булеков и председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин. Они поздравили рязанцев с наступлением весны, пожелали успехов, хорошей погоды.

- Мы сегодня провожаем зиму и ждём весну с теплом и капелью, которая встречает нас сегодня - первой приметой весны. Мы сегодня отмечаем праздник вместе и вместе мы сможем сделать многое для нашего города, сделать его чище и краше, - сказал Олег Булеков.

Главным аттракционом вечерней программы праздника стал ярмарочный столб. В этом году традиционно для смельчаков, которые решили покорить, его было подготовлено 10 призов, и все они нашли своих владельцев - все, кто в этот вечер залезал на столб, смогли достать заветную ленточку. Девушек, как в прошлом году, среди покорителей столба не было, а мужчины доказали на деле, что ими могут гордиться их семьи и возлюбленные. Открыл победную серию рязанских богатырей мужчина по имени Михаил. Ведущим он рассказал, что работает «в Шиловском районе, в лесу» и для него это не первая попытка покорить столб. Солидным опытом в покорении аттракциона обладали и другие участники, кроме одного, для которого участие в забаве стало дебютом. Кроме покорения столба, на пути к подаркам мужчин ждали и другие испытания - их попросили выстроиться по начальным буквам имени, по росту и даже по цвету глаз. Наградой за находчивость и смелость стали пароварки, мультиварки, моечные, а также шлифовальные машины.

Завершился праздник выступлением коллектива The Timers Band, в исполнении которого прозвучали кавер-версии популярных хитов, а также сжиганием чучела масленицы и фейерверком, под залпы которого горожане простились с зимой.