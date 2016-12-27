Рязанцы, не платящие налоги, могут лишиться имущества, денег и права выехать за рубеж

Налоговые органы призывают граждан начать новый год без долгов.

Общество

Рязанцы, имеющие долги по налогу на имущество, рискуют потерять больше, чем были должны. Об этом на пресс-конференции во вторник, 27 декабря, сообщила начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Нина Синель.

Отплатить налог за имеющееся у них имущество его владельцы должны были до 1 декабря текущего года. Если не имели место ошибки налоговых органов в исчислении налога, пояснила Нина Синель, то с этого времени за просрочку гражданам будут начисляться пени, исходя из каждого дня просрочки платежа. Те, кто уклоняется от уплаты налога, могут лишиться личных средств, а также имущества – в отношении них будет возбуждена процедура судебного взыскания.

– За 11 месяцев 2016 года налоговыми органами области в суды общей юрисдикции и мировым судьям было направлено 27,6 тыс. исковых заявлений об обращении взыскания на имущество физических лиц на имущество на сумму 330,7 млн. рублей. По заявлениям налоговых органов судами выдано 14,5 тыс. судебных приказов на взыскание налоговых платежей в размере 220,7 млн. рублей, – отметила Нина Синель.

Сейчас для взыскания в службу приставов передано более 10 тыс. исполнительных документов на общую сумму в 161,5 млн. рублей. При угрозе лишиться имущества по суду долги жители региона погасили на сумму свыше 38 млн. рублей. Кроме ареста имущества, средства в счёт уплаты долга могут вычитаться из пенсий, пособий и стипендий должников – налоговые органы имеют право направить уведомление о погашении долгов по месту работы человека.

Эффективной мерой воздействия на должников в налоговых органах называют и ограничение на выезд за границу. Подобная мера применяется в отношении лиц, которые должны государству более, чем 10 тыс. рублей. Только в 2016 году в выезде ограничили 2,2 тыс. человек, общая сумма задолженности составила более 97 млн. рублей.

– Как правило, такая мера эффективна, так как обычно граждане оплачивают долги в течение 10 дней, – отметила Нина Синель.

Чтобы не доводить до крайних мер, налоговые органы призывают граждан вовремя платить налоги, войдя в новый год без долгов. Акция, направленная на информирование граждан об имеющихся у них задолженностях проводилась налоговыми органами в декабре в крупных торговых центрах, состоялись также выезды в районы области.

Погасить задолженность по налогу, напоминают в УФНС, можно несколькими способами – обратившись в инспекцию по месту жительства, через личный кабинет налогоплательщица на сайте службы, а также едином портале государственных и муниципальных услуг.