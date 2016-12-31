Рязанцы могут сообщить о строительных нарушениях в режиме онлайн

Мобильное приложение по профилактике правонарушений запустил Роструд.

Общество

Роструд запустил мобильное приложение, в котором каждый рязанец может заявить о нарушениях правил труда на стройке.

В числе нарушений, о которых может быть заявлено в электронном обращении, отсутствие касок у строителей, заграждений на строительной площадке, а также отсутствие страховки. Снимки и обращения, которые будут поступать на мобильный сервис, будут направляться в территориальное подразделение Роструда и станут основанием для проведения проверки в отношении застройщиков. Онлайн сервис работает на сайте ведомства.

Разработчики надеются, что приложение позволить сократить число несчастных случаев на производстве. Сейчас в этой сфере наметилась позитивная динамика – только по итогам 2015 года число случаев гибели людей на работе сократилось на четверть. Сохраняется эта тенденция и по итогам первого полугодия 2016 года.