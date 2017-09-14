Курс валют: $ //-// € //-//
         
15:22 Команда РИА «7 новостей» заняла второе место по итогам спартакиады работников СМИ. Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов и выпускающий редактор РИА «7 новостей» Никита Брыкин стали первыми в соревнованиях по плаванию в своих возрастных категориях.
http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancy_mogut_progolosovat_za_finalistok_konkursa_top_model_rossii_2017_rjazan/

Рязанцы могут проголосовать за финалисток конкурса «Топ модель России 2017, Рязань»
Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве.

Общество   123

В пятницу, 22 сентября, в ресторане «Небо», пройдёт финал конкурса «Топ модель России 2017, Рязань».

Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве. В выбрать самую достойную могут наши читатели.

Познакомиться с информацией об участницах и сделать свой выбор можно ЗДЕСЬ .