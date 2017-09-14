http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancy_mogut_progolosovat_za_finalistok_konkursa_top_model_rossii_2017_rjazan/
Рязанцы могут проголосовать за финалисток конкурса «Топ модель России 2017, Рязань»
Общество 123
Познакомиться с информацией об участницах и сделать свой выбор можно
ЗДЕСЬ .
Рязанцы могут проголосовать за финалисток конкурса «Топ модель России 2017, Рязань»
Общество 123
Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве.
В пятницу, 22 сентября, в ресторане «Небо», пройдёт финал конкурса «Топ модель России 2017, Рязань».
Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве. В выбрать самую достойную могут наши читатели.
Познакомиться с информацией об участницах и сделать свой выбор можно