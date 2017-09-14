Рязанцы могут проголосовать за финалисток конкурса «Топ модель России 2017, Рязань»

Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве.

Общество

В пятницу, 22 сентября, в ресторане «Небо», пройдёт финал конкурса «Топ модель России 2017, Рязань».

Победительница примет участие в финале всероссийского конкурса в Москве. В выбрать самую достойную могут наши читатели.