Рязанцы могут принять участие в экологическом марафоне

Акция уже в третий раз проходит в виде соревнований между районами, городами области, по результатам которых будет составлен Зелёный рейтинг.

Общество

При поддержке министерства природопользования Рязанской области с 6 по 23 февраля в регионе проходит экологический марафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Акция уже в третий раз проходит в виде соревнований между районами, городами области, по результатам которых будет составлен Зелёный рейтинг. Наиболее активные будут награждены премиями и грамотами.

Для объективности берутся относительные результаты – учитывается соотношение собранных кг/тонн к числу жителей.

Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте СДАЙ-БУМАГУ.РФ и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции.

График вывоза макулатуры:

6 февраля 2017 года - Клепиковский (г. Спас-Клепики), Касимовский (г. Касимов);

7 февраля 2017 года - Ермишенский (п. Ермишь), Пителинский (п. Пителино), Кадомский (п. Кадом);

8 февраля 2017 года - Сасовский (г. Сасово), Шацкий (г. Шацк);

9 февраля 2017 года - Чучковский (п. Чучково), Шиловский (п. Шилово), Путятинский (с. Путятино);

10 февраля 2017 года - Сараевский (п. Сараи), Сапожковский (п. Сапожок), Ухоловский (п. Ухолово);

13 февраля 2017 года - Александро-Невский (п. Александро-Невский), Ряжский (г. Ряжск);

14 февраля 2017 года - Милославский (п. Милославское), Скопинский (г. Скопин);

15 февраля 2017 года - Кораблинский (г. Кораблино), Старожиловский (п. Старожилово)

16 февраля 2017 года - Пронский (п. Пронск), Михайловский (г. Михайлов);

17 февраля 2017 года - Рыбновский (г. Рыбное), Захаровский (п. Захарово);

20 февраля 2017 года - Спасский (г. Спасск-Рязанский), Рязанский (г. Рязань);

21 – 22 февраля 2017 года - г. Рязань.