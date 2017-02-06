Рязанцы могут принять участие в экологическом марафоне
Общество 92
Акция уже в третий раз проходит в виде соревнований между районами, городами области, по результатам которых будет составлен Зелёный рейтинг.
При поддержке министерства природопользования Рязанской области с 6 по 23 февраля в регионе проходит экологический марафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Акция уже в третий раз проходит в виде соревнований между районами, городами области, по результатам которых будет составлен Зелёный рейтинг. Наиболее активные будут награждены премиями и грамотами.
Для объективности берутся относительные результаты – учитывается соотношение собранных кг/тонн к числу жителей.
Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте СДАЙ-БУМАГУ.РФ и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции.
График вывоза макулатуры:
6 февраля 2017 года - Клепиковский (г. Спас-Клепики), Касимовский (г. Касимов);
7 февраля 2017 года - Ермишенский (п. Ермишь), Пителинский (п. Пителино), Кадомский (п. Кадом);
8 февраля 2017 года - Сасовский (г. Сасово), Шацкий (г. Шацк);
9 февраля 2017 года - Чучковский (п. Чучково), Шиловский (п. Шилово), Путятинский (с. Путятино);
10 февраля 2017 года - Сараевский (п. Сараи), Сапожковский (п. Сапожок), Ухоловский (п. Ухолово);
13 февраля 2017 года - Александро-Невский (п. Александро-Невский), Ряжский (г. Ряжск);
14 февраля 2017 года - Милославский (п. Милославское), Скопинский (г. Скопин);
15 февраля 2017 года - Кораблинский (г. Кораблино), Старожиловский (п. Старожилово)
16 февраля 2017 года - Пронский (п. Пронск), Михайловский (г. Михайлов);
17 февраля 2017 года - Рыбновский (г. Рыбное), Захаровский (п. Захарово);
20 февраля 2017 года - Спасский (г. Спасск-Рязанский), Рязанский (г. Рязань);
21 – 22 февраля 2017 года - г. Рязань.