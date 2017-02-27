Рязанцы могут получить звание экогероя

В Рязани стартовал эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево».

Общество

21 февраля в Рязани стартовал третий Всероссийский Эко-марафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево». Заявки на участие в нём подали более 40 образовательных учреждений, юридические лица, а также активные жители города. Как сообщает сайт администрации города Рязани, уже собрано более 15 тонн макулатуры, которая в дальнейшем будет переработана.

Итоги Эко-марафона будут подведены 7 марта. Тот, кто сдаст более 500 кг материалов, получит звание экогероя.

Всероссийский Эко-марафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево» проводится в рамках мероприятий, посвященных Году экологии в городе Рязани, и продлится до 3 марта текущего года.