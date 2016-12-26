Рязанцы должны сообщить в налоговые органы о своём имуществе

УФНС России по Рязанской области предупреждает: это надо успеть сделать в уходящем году.

Общество

УФНС России по Рязанской области предупреждает жителей региона: в 2016 году успейте сообщить в налоговые органы о наличии имущества. Об этом информирует граждан отдел работы с налогоплательщиками.

Обязаны сообщить в налоговые органы о наличии объектов недвижимости и автомобилей (с 01.01.2015 до 31.12.2016)возникает только у тех граждан, которые никогда не получали налоговые уведомления и не уплачивали имущественные налоги в отношении принадлежащего им имущества (объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельные участки, и транспортные средства).

Сообщения с приложением копий документов о праве собственности на недвижимость и о регистрации автомобилей, представляются налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору однократно в отношении каждого объекта налогообложения.

Граждане, ранее хотя бы один раз получавшие налоговые уведомления или не получавшие их в связи с предоставлением налоговой льготы, сообщать о своём имуществе налоговикам не обязаны.

Форма «Сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами», порядок её заполнения, требования к формату и направления её в электронном виде утверждены Приказом ФНС России.

Если налогоплательщик в срок известил налоговые органы о своём имуществе, исчисление суммы налога производится, начиная с того налогового периода, в котором была исполнена эта обязанность, а налог за предыдущие налоговые периоды не исчисляется.

С 1 января 2017 года за непредставление или несвоевременное представление сведений об имуществе будет взиматься штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

Сообщение может быть представлено в налоговый орган лично или через представителя, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика https://lkfl.nalog.ru/lk/ .