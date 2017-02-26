Рязанцев закружил девятый губернский бал «Венок Терпсихоры»

Особенностями вечера стали возрождение ангажемента, живая музыка, зарубежные делегации и презентация коллекции платьев Софьи и Светланы Пряхиных.

Общество

В субботу, 25 февраля, в Рязани состоялся очередной яркий праздник от школы танцев «Губернский бал». Девятый молодёжный бал был посвящён творчеству, искусству, наукам и всему тому, что вдохновляет людей на достижения в этих сферах – покровительницам искусств музам. Для участников бала главной является покровительница танцев. В её честь девятый бал и получил название «Венок Терпсихоры». Её поклонники, а их в Рязани немало, собрались в этот вечер в ДКС «Былина».

Гостей бала встречали руководитель школы танцев «Губернский бал» Алексей Лавренёв и ведущий вечера – актёр рязанского театра драмы Арсений Кудря. Они напомнили про одно из новшеств девятого бала – возрождение ангажемента – заблаговременного приглашения на танец. Участники бала получили специальные программки, в которых были оставлены места, чтобы вписать имя пригласившего. Эта традиция участникам бала явно понравилась: молодые люди и девушки оживлённо обсуждали у кого, сколько танцев занято, и регулярно поглядывали в программки, чтобы ничего не забыть и никого не обидеть. Правила ангажемента очень строги: нельзя приглашать всё время одну даму, а главное – нельзя пригласить даму и не танцевать с ней. За это по этикету полагалась дуэль с родственниками оскорблённой девушки. К счастью, на девятом губернском балу таких инцидентов замечено не было.

Участников бала поприветствовал начальник отдел реализации социально-экономических программ в области молодёжной политики министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Вячеслав Данченко. Он поблагодарил Алексея Лавернёва и всех присутствующих за развитие бального движения в нашем регионе. Награды и символичные лавровые ветви в этот вечер получили также молодые учёные, предприниматели, студенты, спортсмены и музыканты, которые регулярно бывают на губернских балах.

По традиции бал начался с полонеза, на котором были представлены дебютанты – те, кто впервые оказался на балу. Также в этот вечер были исполнены вальс, марш «Рим», падеграс, испанский, венский, шотландский и медленный вальс, богемская, берлинская и гусарская польки, падетруа, официальный бранль, шапелуаз, вальсы, греческий хоровод и русский марш, полька-тройка, вальсовый котильон, мазурка в 5 па, КД «Зимний сон», павана, тустеп, мореска. Одни танцы требовали специальной подготовки, к другим же могли присоединиться все желающие. А таких было много. Специально на губернский бал в Рязань прибыли делегации из Сапожка, Москвы, Алексина, Астрахани, Франции, Швейцарии и Китая.

После первого отделения в зале заиграла живая музыка. Ансамбль областной филармонии «Солисты Рязани» исполнил известные танцевальные мелодии «Итальянская полька» С.Рахманинова, Танго «Ревность» Я.Гаде, «Прощальный вальс» Д.Рида, «Рио-Рита» Э.Сантеухини.

Ещё одной особенностью вечера стал показ новой коллекции бальных и вечерних платьев от творческого ателье «Софья & Светлана Пряхина». Это постоянные участники губернских балов, которые занимаются созданием неповторимых образов прекрасных дам. Именно им посвятили Софья и Светлана Пряхины свою новую коллекцию нарядов «Ты – женщина, ты – муза, ты – цветок»! Яркие и нежные, роскошные и романтичные – эти наряды имеют свой неповторимый характер и смогут подчеркнуть индивидуальность каждой дамы. А уж в том, что примерить их захотели все присутствующие девушки, можно не сомневаться. Наверняка, на следующем балу эти платья будут уже не блистать на подиуме, а кружиться в танце. Приобрести их можно в творческом ателье «Софья & Светлана Пряхина». Участие в показе приняли модели агентства «Legacy».

Пока самые стойкие и неутомимые продолжали танцевать, на первом этаже ДКС «Былина» открылась музыкально-поэтическая гостиная, где можно было послушать романсы, классические инструментальные произведения, стихи и прозу.