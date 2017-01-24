Рязанцев в среду ждёт отключение холодной воды

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

Общество

В среду, 25 января, в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9.00 до 16.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Московское шоссе, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, дер. Дягилево, НИИ «Рассвет», кафе «Сочи» ГК «Редуктор».