http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancev_prosjat_soobschat_o_nezakonnoj_prodazhe_spirtosoderzhaschej_produkcii/
Рязанцев просят сообщать о незаконной продаже спиртосодержащей продукции
Общество 72
Рязанцев просят сообщать о незаконной продаже спиртосодержащей продукции
Общество 72
Открыта телефонная «горячая линия».
В Рязани открыта телефонная «горячая линия» для приёма информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Об этом сообщает сайт администрации города.
Номер телефона «горячей линии» 8-800-100-22-62 или 8 (4912) 92-86-80 (рабочие дни) и 8 (4912) 92-98-07 (в праздничные и выходные дни с 9.00 до 15.00).
Управление инвестиционной политики просит сообщать о подобных фактах по телефонам «горячей линии».