Рязанцев просят сообщать о незаконной продаже спиртосодержащей продукции

Открыта телефонная «горячая линия».

Общество

В Рязани открыта телефонная «горячая линия» для приёма информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Об этом сообщает сайт администрации города.

Номер телефона «горячей линии» 8-800-100-22-62 или 8 (4912) 92-86-80 (рабочие дни) и 8 (4912) 92-98-07 (в праздничные и выходные дни с 9.00 до 15.00).

Управление инвестиционной политики просит сообщать о подобных фактах по телефонам «горячей линии».