http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancev_priglashajut_vstretit_novyj_god_v_sssr/
Рязанцев приглашают встретить Новый год в СССР
Общество 149
Во вторник, 27 декабря, в Рязанском историко-архитек
турном музее-заповедник е откроется интерактивная выставка «Новый год в СССР».
Вспомнить, как отмечали любимый семейный праздник в Советском союзе, помогут не только экспонаты выставки, но и интерактивные площадки, на которых можно будет накрыть новогодний стол, сделать ёлочную игрушку своими руками и подарить её музейной ёлке, сфотографировать
ся в карнавальном костюме, пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Рязанцев приглашают встретить Новый год в СССР
Общество 149
Вспомнить, как отмечали любимый семейный праздник в Советском союзе, помогут не только экспонаты выставки, но и интерактивные площадки
Во вторник, 27 декабря, в Рязанском историко-архитек
Здесь можно будет увидеть старые ёлочные игрушки, открытки, карнавальные костюмы, добрые комедии и песни из советского прошлого.
Вспомнить, как отмечали любимый семейный праздник в Советском союзе, помогут не только экспонаты выставки, но и интерактивные площадки, на которых можно будет накрыть новогодний стол, сделать ёлочную игрушку своими руками и подарить её музейной ёлке, сфотографировать
Открытие выставки «Новый год в СССР» состоится в 15.00 во Дворце Олега.