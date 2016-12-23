Рязанцев приглашают встретить Новый год в СССР

Вспомнить, как отмечали любимый семейный праздник в Советском союзе, помогут не только экспонаты выставки, но и интерактивные площадки

Общество

Во вторник, 27 декабря, в Рязанском историко-архитек турном музее-заповедник е откроется интерактивная выставка «Новый год в СССР».

Здесь можно будет увидеть старые ёлочные игрушки, открытки, карнавальные костюмы, добрые комедии и песни из советского прошлого.

Вспомнить, как отмечали любимый семейный праздник в Советском союзе, помогут не только экспонаты выставки, но и интерактивные площадки, на которых можно будет накрыть новогодний стол, сделать ёлочную игрушку своими руками и подарить её музейной ёлке, сфотографировать ся в карнавальном костюме, пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Открытие выставки «Новый год в СССР» состоится в 15.00 во Дворце Олега.