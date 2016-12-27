Рязанцев приглашают в закулисье кукольного театра

В рамках арт-проекта «Волшебный мир сказок» пройдут мастер-классы с актёрами театра, экскурсионные программы и, конечно, потрясающие спектакли Рязанского театра кукол.

Общество

В среду, 28 декабря, в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани начнёт свою работу необычный арт-проект Рязанского театра кукол и торгово-развлекательного центра – выставка «Волшебный мир сказок». Каждый посетитель сможет приоткрыть для себя удивительный мир театра, попасть в самые закрытые для зрителя уголки «закулисья».

Экспозиция в «М5 Молл» представляет собой мини-проекцию Рязанского театра кукол с реальным театральным пространством, включающим святая святых любого театра – сценическую площадку, а также скрытые от зрительского взора гримёрки и рабочие помещения для актёров-кукол. Именно они главные действующие персонажи проекта – уникальные куклы из постановок разных лет. Герои побывали на гастролях во многих странах мира и теперь готовы к общению в новой для себя обстановке. Автором этого необычного проекта стал известный художник и дизайнер Владимир Костарнов. Именно ему принадлежит и авторство в создании обновленного интерьера Рязанского театра кукол.

В рамках арт-проекта «Волшебный мир сказок» пройдут мастер-классы с актёрами театра, экскурсионные программы и, конечно, потрясающие спектакли Рязанского театра кукол.

Торжественное открытие выставки «Волшебный мир сказки» состоится 28 декабря в 14.30 у входа №3. Юных гостей ждёт интерактивное новогоднее представление с конкурсами от сказочных персонажей.

Вход свободный.