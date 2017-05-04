Рязанцев приглашают пройти в «Бессмертном полку» и станцевать вальс Победы

В честь Победы в Рязани развернутся массовые народные гуляния с демонстрацией военной техники, просмотром фильмов под открытым небом и реконструкцией военных действий.

Общество

В четверг, 4 мая, в Доме общественных организаций состоялась пресс-конференция с участием организаторов торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

Руководитель регионального отделения патриотического движения «Бессмертный полк России» Никита Кузьмин рассказал, что в этом году шествие «Бессмертного полка» традиционно станет центральным событием в Рязани. Участие в нём может принять любой житель города. Для этого необходимо распечатать фотографию родственника-ветерана, труженика тыла или ребёнка войны. Кузьмин также отметил, что принять участие в шествии могут и те, у кого не сохранились фотографии родственников. Для участия им необходимо написать на табличке фамилию, имя и отчество человека. У рязанцев есть возможность бесплатно распечатать фотографию родственника. Такую услугу предоставляет Принт-Экспресс.

Министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова подчеркнула, что шествие «Бессмертного полка» – это не просто акция, но и возможность каждого из нас сказать «спасибо» героям-победителям.

– Я и сама несколько лет подряд принимаю участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году мы приглашаем всех рязанцев принять участие в этой акции, – заявила Пыжонкова.

Шествие рязанцев 9 мая продолжат масштабные народные гуляния на Соборной площади, подготовленные рязанскими общественными организациями. Кристина Зорина, руководитель регионального движения «Волонтёры Победы» рассказала о мероприятиях, которые ожидают рязанцев. Все желающие смогут посетить фотовыставку «Фотографии Победы», историческую реконструкцию эпизодов Великой Отечественной войны, демонстрацию военной техники. Любители военных фильмов смогут насладиться кинолентами на открытом воздухе на площадке «Кинотеатр Победы», а желающие окунуться в атмосферу сороковых годов смогут станцевать на «Балу Победы» и посетить праздничный концерт.

Добавим, что сбор участников шествия «Бессмертный полк» состоится в 9.30 на остановке «Улица Вокзальная», а народные гуляния пройдут с 11.00 до 16.00 в Соборном парке.