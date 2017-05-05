Рязанцев приглашают прогуляться в «Парке Победы»

В ЦПКиО можно будет потанцевать в сопровождении духового оркестра и гармонистов, поиграть в шахматы и шашки, городки и чижика, вспомнить дворовые игры сороковых годов.

Общество

В понедельник, 8 мая, в Центральном парке культуры и отдыха города Рязани впервые стартует интерактивный проект «Парк Победы», который представляет собой локальную культурную реконструкцию парковой атмосферы победного мая 1945 года.

Гостей ЦПКиО будет ждать яркое погружение в атмосферу искреннего, объединяющего всех, праздника.

В парке можно будет потанцевать в сопровождении духового оркестра и гармонистов, поиграть в шахматы и шашки, городки и чижика, вспомнить дворовые игры сороковых годов. На стендах будут размещены агитационные плакаты, газеты, вышедшие 9 мая 1945 года, письма с фронта. В мероприятии примут участие характерные для того времени колоритные персонажи — уличные мальчишки (разносчики газет), пионеры, спортсмены, будет организован «блошиный рынок» в духе послевоенного времени. Реалистичность событию добавят аутентичные костюмы, стилизованная торговля соками, пирожками и сладостями. Вдоль центральной аллеи парка будут созданы оригинальные фото-стенды, фотозоны с предметами гардероба 1945 года. Свою площадку с военными и послевоенными экспонатами представит Музей СССР, а все желающие смогут собственноручно отчеканить монету с изображением военной техники. Сразу в нескольких местах парка будут звучать патефоны, и все желающие могут потанцевать фокстроты и вальсы под граммофонные пластинки. В кинотеатре под открытым небом будут демонстрироваться любимые послевоенные кинокомедии «Волга-Волга» и «Весёлые ребята».

Гостей праздника просят приходить одетыми по моде сороковых-пятидесятых годов. У дам особо приветствуются белые носочки. Одним из главных атрибутов оформления «Парка Победы» является красный цвет. Желательно иметь в одежде что-то красное (платье, кофточку, сумочку, платок, косынку и т.д.)