Рязанцев приглашают принять участие в празднике милосердия и благотворительности «Белый цветок»

Для гостей праздника будут работать различные локации: благотворительная ярмарка народного творчества, мастер-классы для детей и взрослых, познавательное шоу, аквагримм, анимация, русские народные конкурсы и забавы, цветущие фотозоны.

Общество

В субботу, 14 мая, в 11:00 в парке у рязанского Дворца молодёжи распустится «Белый цветок» - праздник милосердия и благотворительности. Благотворительное мероприятие пройдёт в Рязани во второй раз и в третий раз - в Рязанской области, спустя вековой перерыв. Организаторы праздника: Благотворительный фонд помощи онкологическим больным «Я остаюсь» и Рязанская епархия.

Для гостей праздника будут работать различные локации: благотворительная ярмарка народного творчества, мастер-классы для детей и взрослых, познавательное шоу, аквагримм, анимация, русские народные конкурсы и забавы, цветущие фотозоны. В 12.00 параллельно с площадкой в парке начнется праздничный концерт на сцене Рязанского Дворца Молодежи, в котором примет участие народная кавер-группа «Балалайка 62».

Организаторы приглашают рукодельниц и мастеров принять участие в празднике - передать hand-made изделия для благотворительной ярмарки. Это могут быть украшения ручной работы, изделия из дерева, платочки, прихватки, мыло ручной работы или главный символ праздника - белые цветы. За более подробной информацией можно обратиться по телефону: 52-59-59.

Все собранные средства на празднике будут направлены на оказание помощи детям и взрослым с онкологией - будет приобретено медицинское оборудование для Рязанского областного онкологического диспансера и Детской областной больницы им. Дмитриевой.