Рязанцев приглашают на «Stand up Шоу» в ресторане «Паруса»

Специальный гость вечера – Денис Чужой!

Общество

В субботу, 16 сентября, состоится «Stand up Шоу» в ресторане «Паруса»! «Stand up Шоу» — это не гламурное шоу! Его девизом является «Шоу для народа, сделанное народом». Участники Stand Up Шоу обращаются напрямую к присутствующим в зале зрителям и обсуждают с ними злободневные темы и реальные жизненные ситуации. Молодые авторы, веселящие публику своими монологами, общаются практически без всяких условностей.

Современный зритель устал от бездумных зрелищ, ему хочется обмена мнениями. Услышать чьё-то и, может быть, высказать своё. Особенность Stand Up – это способность участников проекта говорить о простых вещах с непревзойденным юмором и без излишних ужимок. А главное – очень искренне. То, с чем зритель сталкивается каждый день, оборачивается перед ним новой и очень смешной стороной.

Забронировать столик и узнать подробности можно по телефонам: +7 (4912) 208-311 и +7 (4912) 208-307.