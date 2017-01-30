Рязанцев приглашают на открытие Года экологии в Российской Федерации

Будут развёрнуты «Обжорный ряд» и фотозона. Все желающие смогут покататься на лошадях, пони, собачьей упряжке.

Общество

4 февраля в Центральном парке культуры и отдыха состоится открытие в городе Рязани Года экологии в Российской Федерации. Об этом сообщил сайт городской администрации.

В 11.45 на площадке возле входа в парк со стороны ул. Пушкина стартует акция «Столовая для пернатых», в рамках которой будет организован конкурс кормушек среди образовательных учреждений города.

В 12.00 на танцверанде состоится торжественное открытие в городе Рязани Года экологии в Российской Федерации. В 12.30 начнется праздничный концерт.

В 12.10 на территории парка прилегающей к танцверанде состоится спортивное мероприятие «Экология здоровья и спорта». Все желающие смогут сделать зарядку и принять участие в «Веселой эстафете».

С 12.00 на аллее от входа в парк со стороны ул. Пушкина и до танцверанды будут работать интерактивные площадки: Эковикторина – мероприятие по страницам Красной книги Рязанской области; «Эковзгляд» – мастер-класс по правилам работы с биноклем во время наблюдения за птицами; «Экомастер» – мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.

Также будут развёрнуты «Обжорный ряд» и фотозона. Все желающие смогут покататься на лошадях, пони, собачьей упряжке.