Рязанцев приглашают на «Лыжню России»

Соревнования «Лыжня России» проводятся регулярно с 1982 года. Они являются самыми массовыми зимними состязаниями в России.

Общество

В субботу, 11 февраля, состоится XXХV открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2017», в которой могут принять участие жители Рязанской области. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Соревнования «Лыжня России» проводятся регулярно с 1982 года. Они являются самыми массовыми зимними состязаниями в России. Наряду с профессиональными спортсменами участие в забеге принимают лыжники-любители. В этом году стартовые площадки будут организованы в 20 муниципальных образованиях Рязанской области. Центральный старт будет дан 11 февраля на лыжной трассе и биатлонном комплексе в районе пос. Варские.

Регистрация участников соревнований будет проводиться с 7 по 10 февраля с 9 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 35, а также 11 февраля с 9 до 10.30 часов на лыжной трассе пос. Варские. Подробная информация по телефонам: 27-19-37, 27-22-51.