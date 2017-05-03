Рязанцев приглашают на лунную лекцию

Астроном-любитель из Рязани Алексей Бусаров доступно и увлекательно расскажет о том, какие попытки предпринимало человечество, чтобы «познакомиться» с нашим самым близким соседом по космосу.

Общество

6 мая, в субботу, на территории выставки «Космос наш» в «М5 Молл» любителям астрономии расскажут о Луне. Здесь пройдёт популярная лекция «Луна. История исследования». Познавательное мероприятие, которое будет интересно не только взрослым, но и детям, организовано совместно с Рязанским музеем путешественников и Рязанским астроклубом «Меридиан 39».

Астроном-любитель из Рязани Алексей Бусаров доступно и увлекательно расскажет о том, какие попытки предпринимало человечество, чтобы «познакомиться» с нашим самым близким соседом по космосу. Гости встречи узнают о первых средневековых исследованиях с помощью изобретенного Галилеем телескопа, о природных явлениях Земли, связанных с лунным воздействием, о солнечных и лунных затмениях. Не останутся без внимания исследования советских и американских астронавтов в 60-х годах прошлого века, которые до сих пор остаются предметом жарких дискуссий. И конечно, основной темой лекции будут современные научные и технические методы исследования поверхности спутника Земли. По словам Алексея Бусарова, сегодня мировое научное сообщество консолидировано работает над исследованием Вселенной: существует множество совместных научных программ, в которых принимают участие сотни ученых-астрофизиков и инженеров со всего мира. И космос, уверен лектор, еще обязательно удивит землян и не раз.

– То, что до сих пор было исследовано, – это лишь малая доля процента от всех тех тайн и загадок Вселенной, которые еще предстоит открыть. Но даже те знания, которыми обладают ученые, впечатляют, – рассказывает Бусаров.

Не исключено, что в будущем пилотируемые полёты на поверхность Луны возобновятся, а строительство лунных баз из плода воображения писателей-фантастов станет реальным историческим событием.

Лекция «Луна. История исследований» начнётся в 12.30 в ТРЦ «М5 Молл» на территории выставки «Космос наш».

Среди гостей лекции будет проведен розыгрыш подарков.