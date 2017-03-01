Рязанцев приглашают на «Итальянские четверги» в кино

Кинотеатр «Люксор Круиз» организовал эксклюзивный показ итальянских фильмов.

Общество

Сказка о Снежной Королеве наших дней, приключения нового «Остапа Бендера», история дружбы с психотерапевтом и лучшие итальянские короткометражки года — каждый четверг марта для зрителей кинотеатра «Люксор Круиз» будет открываться прекрасный кинопортал в солнечную Италию, где весна уже вступила в свои права. Все картины впервые будут показаны в русской озвучке.

В ближайший четверг, 2 марта, можно посмотреть романтическую комедию «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

9 марта – авантюрная комедия «Кто все эти люди?»

16 марта – комедия «Счастье быть одной»

23 марта – Italian Best Shorts – 7 лучших короткометражных фильмов, победителей итальянских и европейских фестивалей.

Эти тонкие, смешные, искренние и душевные итальянские фильмы никого не оставят равнодушными.