Рязанцев приглашают на «Итальянские четверги» в кино
Общество 79
Кинотеатр «Люксор Круиз» организовал эксклюзивный показ итальянских фильмов.
Сказка о Снежной Королеве наших дней, приключения нового «Остапа Бендера», история дружбы с психотерапевтом и лучшие итальянские короткометражки года — каждый четверг марта для зрителей кинотеатра «Люксор Круиз» будет открываться прекрасный кинопортал в солнечную Италию, где весна уже вступила в свои права. Все картины впервые будут показаны в русской озвучке.
В ближайший четверг, 2 марта, можно посмотреть романтическую комедию «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»
9 марта – авантюрная комедия «Кто все эти люди?»
16 марта – комедия «Счастье быть одной»
23 марта – Italian Best Shorts – 7 лучших короткометражных фильмов, победителей итальянских и европейских фестивалей.
Эти тонкие, смешные, искренние и душевные итальянские фильмы никого не оставят равнодушными.
Начало сеансов в 19.30, билеты уже в продаже