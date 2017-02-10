Рязанцев приглашают на «Быстрые свидания»

Вечеринка экспресс-знакомств пройдёт 14 февраля в ресторане SMYK кинокомплекса «Пять звезд» ТРЦ «М5 Молл».

Общество

14 февраля в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани пройдёт самая романтическая вечеринка года – Speed dating или «Быстрые свидания». У каждого гостя вечера есть уникальная возможность встретить свою единственную и неповторимую вторую половинку.

Организаторы вечера приглашают юношей и девушек, которые ищут спутников жизни. Каждому гостю «свиданий» выдадут номер и специальную анкету, в которой участники будут оставлять свои впечатления о тех, с кем познакомились. Время беседы или «свидания» строго регламентировано – три минуты. За это время участники должны составить своё мнение о визави. «Сходить на свидание» в течение вечера сможет каждый гость, познакомившись и пообщавшись со всеми участниками вечеринки. Самую гармоничную пару или даже несколько пар, организаторы выберут на основании заполненных анкет. В подарок счастливчики получат возможность продолжить знакомство на романтическом ужине в ресторане SMYK.

В прошлом году «М5 Молл» уже проводил «Быстрые свидания» на территории кинотеатра «Пять звёзд». Как показывает опыт проведения таких мероприятий, у гостей есть реальный шанс найти свою вторую половинку или спутника для серьёзных отношений!

Вечеринка экспресс-знакомств пройдёт 14 февраля в ресторане SMYK кинокомплекса «Пять звёзд» ТРЦ «М5 Молл».

Начало в 19.00.