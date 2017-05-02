Рязанцев приглашают к участию в видеобитве

Одинаковые условия для всех позволяют открыть новые таланты, поверить в себя, посмотреть на возможности других.

Общество

28 мая в Рязани на базе Народной киностудии РГРТУ-Фильм им. Рязанцева пройдёт весенняя видеобитва. Подать заявку на участие и участвовать в ней могут как любители, так и профессионалы в возрасте до 30 лет. Минимальный состав съёмочной группы – 3 человека. Условия участия просты: за один съёмочный день нужно придумать, снять и смонтировать свой гениальный ролик по заданной теме. Сжатые сроки помогают команде показать, на что она способна. Одинаковые условия для всех независимо от того в первый раз ты взял в руки камеру, или родился с ней, позволяют открыть новые таланты, поверить в себя, посмотреть на возможности других.

– Видеобитва – это живая игра воображения, когда от задумки до показа – считанные часы. Ограничение по времени создаёт условия для творчества и раскрывает возможности каждого участника съёмочной группы. Иногда за один день рождаются шедевры достойные большого экрана. И, конечно, интрига – что сделают коллеги. Интересно всё, работа, монтаж и премьера, – рассказал Владимир Иванов , организатор « Видеобитвы», руководитель народной киностудии РГРТУ-Фильм имени Рязанцева.