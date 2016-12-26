http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancev_predupredili_ob_uhudshenii_pogody_27_dekabrja/
Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 27 декабря
Общество 169
Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 27 декабря
Общество 169
В регионе ожидается снег, усиление ветра и гололёд.
Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение на вторник, 27 декабря.
По данным синоптиков, ночью и днём завтра в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Также жителей Рязани ожидает налипание мокрого снега и гололёд.
Водителям стоит быть внимательными – видимость уменьшится до полукилометра, на дорогах – гололедица.