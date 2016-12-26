Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 27 декабря

В регионе ожидается снег, усиление ветра и гололёд.

Общество

Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение на вторник, 27 декабря.

По данным синоптиков, ночью и днём завтра в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Также жителей Рязани ожидает налипание мокрого снега и гололёд.

Водителям стоит быть внимательными – видимость уменьшится до полукилометра, на дорогах – гололедица.