Рязанцев ожидает гололедица со снегом

Новая неделя начнётся с облачной и ветреной погоды.

Общество

26 декабря облачная погода, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшие осадки (до 1,3 мм).

Такой прогноз погоды обнародовал сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным метеослужбы, температура воздуха ожидается ночью по области от минус 2 до минус 7ºС, в Рязани от минус 3 до минус 5ºС. Днём по области столбик термометра может опуститься до минус 5ºС от нуля, в Рязани – ноль, минус 2ºС.

Местами гололёд. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днём местами порывы 12-17 м/с.