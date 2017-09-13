Рязанцам вручили знаки «В память 80-летия Рязанской области»

Торжественную церемонию награждения провёл вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов.

Общество

В среду, 13 сентября, в правительстве Рязанской области состоялась торжественная церемония вручения знаков «В память 80-летия Рязанской области». На мероприятии присутствовали общественные деятели, чиновники, художники, руководители муниципальных образований. Церемонию награждения провёл вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов.

– Здесь присутствуют представители самых разных профессий. Всех вас объединяет одно общее качество – добиваться высоких результатов в любимом деле. Уверен, что благодаря вашему мастерству и трудолюбию мы сможем сделать наш край по-настоящему комфортным и процветающим, – заявил Филимонов.

В список награждённых вошли 53 человека:

1. АБЕЛЯН Михаил Хоренович заместитель руководителя Рязанского отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Рязанской области

2. БОБКОВА Мария Владимировна председатель Правления Ассоциации ТОС Рязанской области

3. БОБОРЫКИН Виктор Федорович председатель правления Рязанской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»

4. БОКОВ Александр Иванович глава администрации муниципального образования – Скопинский муниципальный район

5. ВАЛЕЙКО Любовь Николаевна консультант отдела по обеспечению деятельности комитетов и комиссий Рязанской городской Думы

6. ВОРОБЬЕВ Александр Алексеевич глава муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области, председатель Чучковской районной Думы, глава Аладьинского сельского поселения

7. ВОРОНКОВ Виктор Петрович глава администрации муниципального образования – Сараевский муниципальный район

8. ГАРАЕВ Самир Нариман оглы руководитель Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», Рязанской местной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия», АНО «Рязанский центр медиации и права»

9. ГЕРАСКИН Михаил Васильевич заместитель председателя Захаровского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

10. ГУСЕВА Татьяна Васильевна депутат Рязанской областной Думы, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области

11. ДРЕЙЛИХ Виктор Валерьевич депутат Рязанской областной Думы, директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «ОКА»

12. ЕЛИЗАРОВА Любовь Леановна консультант пресс-службы Рязанской городской Думы

13. ЗАХАРОВА Людмила Васильевна начальника сектора кадров Рязанской городской Думы

14. ЗАХАРОВА Людмила Ароновна руководитель Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»

15. КАЛАШНИКОВА Инна Вячеславовна председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов

16. КАРЛОВА Валентина Семёновна ветеран муниципальной службы, лидер общественного мнения Клепиковского района Рязанской области

17. КОЛПАКОВА Маргарита Николаевна ветеран труда городского округа города Касимов

18. КОМАШКО Лариса Николаевна старший инспектор – делопроизводитель Рязанской городской Думы

19. КОРОБКИН Владимир Николаевич заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области

20. КОЧЕТКОВ Александр Петрович глава администрации муниципального образования – Кадомский муниципальный район

21. КРАСНЫХ Валерий Алексеевич атаман Рязанского отдельского казачьего общества

22. КРИВЦОВ Михаил Иванович заместитель Председателя Рязанской областной Думы

23. КРЮНЧАКИН Александр Дмитриевич начальник отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования – Захаровский муниципальный район Рязанской области

24. КУЗНЕЦОВА Нина Михайловна главный специалист отдела хозяйственного обеспечения Рязанской городской Думы

25. ЛЕБИН Владимир Николаевич председатель комитета по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район

26. НИКИТИНА Нина Владимировна заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального образования – городской округ город Касимов

27. НИКОЛАЕВА Светлана Олеговна глава муниципального образования – Кораблинский муниципальный район

28. НОРКИНА Галина Ивановна старший инспектор-делопроизводитель Рязанской городской Думы

29. ОВОДКОВ Владимир Федорович глава муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район

30. ПАНФИЛОВА Татьяна Николаевна депутат Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета

31. ПОРОТИКОВ Анатолий Николаевич глава администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный район

32. ПРОСЯННИКОВ Алексей Иванович депутат Рязанской областной Думы

33. РАССОЛОВА Нина Николаевна оператор копировально-множительных машин отдела по обеспечению деятельности Рязанской городской Думы

34. РОСЛЯКОВА Анна Николаевна заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области

35. РУДАКОВА Валентина Тимофеевна глава муниципального образования – Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района

36. РЯБКОВ Валерий Анатольевич глава администрации муниципального образования – Путятинский муниципальный район

37. САПУНОВ Сергей Васильевич руководитель аппарата Рязанской городской Думы

38. СИДОРОВ Евгений Владимирович глава администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район

39. СИКОНЕНКО Татьяна Анатольевна специалист администрации муниципального образования – Пехлецкое сельское поселение Кораблинского муниципального района

40. СИТДИКОВА Фяриха Мухаммятряхимовна руководитель местной религиозной организации мусульман г. Рязани «Нур» и общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар города Рязани

41. СМИРНОВА Татьяна Михайловна председатель Рязанской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

42. СОКУРОВ Николай Николаевич начальник отдела нормотворческой деятельности, административно-территориального устройства и методической поддержки МСУ министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области

43. СОЛОХИН Сергей Владимирович начальник отдела регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Рязанской области министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области

44. СТОЛЯР Николай Михайлович атаман Тюшевского станичного казачьего общества

45. СУРКОВ Владимир Васильевич начальник отдела по работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области

46. ТАНЕНЯ Степан Иванович руководитель городской национально-культурной автономии белорусов Рязани, (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

47. ТИМОХИНА Елена Николаевна председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

48. ФИЛЯНОВА Елена Анатольевна заместитель начальника правового управления Рязанской городской Думы

49. ФОМИН Василий Михайлович глава муниципального образования - Шиловский муниципальный район

50. ЧВАНОВ Евгений Николаевич глава администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный район

51. ШЕВЫРЕВ Александр Павлович первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы

52. ШЕЛКОВЕНКО Михаил Константинович член Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации, член Геральдического Совета при Губернаторе Рязанской области, заслуженный художник Российской Федерации, Почётный гражданин города Рязани

53. ШЕНК Альбина Васильевна руководитель Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации российских немцев «Общество Начало»

Сергей Филимонов передал поздравления от избранного главы региона Николая Любимова, пожелав дальнейших успехов и плодотворной работы.