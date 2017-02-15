Рязанцам стали доступны более 150 образовательных онлайн-курсов

Для зачисления на курс никаких документов не требуется.

Общество

Рязанцы могут стать слушателями открытых образовательных онлайн-курсов в рамках проектов «Открытое образование» и «Эшколот».

Проект «Открытое образование» предлагает на выбор более 150 курсов. Чтобы начать обучаться по этой программе, необходимо зарегистрироваться на платформе openedu.ru , после чего выбрать на сайте понравившийся курс. Лекции читают преподаватели ведущих высших учебных заведений, среди которых МГУ, Высшая школа экономики, Политех, МИСиС и другие.

Все записи лекций, размещенные на сайте, доступны для просмотра в любое время суток. Для зачисления на курс никаких документов не требуется, сообщает сайт администрации города Рязани.

Культурно-образовательный проект «Эшколот» открыл онлайн академию Eshkolot.online, где собрал видео своих лучших лекций из прочитанных в Москве за последние 7 лет. Лекторы – университетские преподаватели из России, Израиля, Германии и США.

Информация разделена на шесть тем-«факультетов»: искусство/архитектура, филология, философия/религия, этнография, история и музыка. В каждом разделе предложены опции «карта» и «таймлайн», с помощью которых можно выбрать конкретный регион в определенный исторический период.

Авторы проекта «Эшколот» заявляют, что коллекция будет пополняться за счет новых лекций, и приглашают тестировать академию. Пользование всеми учебными материалами бесплатно.