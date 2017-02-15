Рязанцам стали доступны более 150 образовательных онлайн-курсов
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Для зачисления на курс никаких документов не требуется.
Рязанцы могут стать слушателями открытых образовательных онлайн-курсов в рамках проектов «Открытое образование» и «Эшколот».
Проект
Все записи лекций, размещенные на сайте, доступны для просмотра в любое время суток. Для зачисления на курс никаких документов не требуется, сообщает сайт администрации города Рязани.
Культурно-образовательный проект
Информация разделена на шесть тем-«факультетов»: искусство/архитектура, филология, философия/религия, этнография, история и музыка. В каждом разделе предложены опции «карта» и «таймлайн», с помощью которых можно выбрать конкретный регион в определенный исторический период.
Авторы проекта «Эшколот» заявляют, что коллекция будет пополняться за счет новых лекций, и приглашают тестировать академию. Пользование всеми учебными материалами бесплатно.