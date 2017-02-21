Рязанцам расскажут, как правильно оказать первую помощь

Представители РязГМУ проведут обучающий мастер-класс в ТРЦ «Малина».

Общество

Сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ сегодня ждут всех горожан и гостей областного центра в 17:30 в торгово-развлека тельном центре «Малина, где расскажут и покажут, как быстро сориентироваться и правильно оказать первую медицинскую помощь.

Подобная практика мастер-классов широко применяется во всем мире, активную работу с населением проводят и представители РязГМУ. Сотрудники Центра симуляционного обучения практически каждую неделю организуют подобные акции в школах, вузах, на массовых мероприятиях, а также в торговых центрах и других популярных общественных местах с целью информирования и просвещения населения.

Рассказывают медики о том, как оказать первую помощь, разъясняют понятие «золотой час» (промежуток времени в которое возможность сохранения жизни пострадавшего равна 90%), объясняют как вести себя в разных чрезвычайных ситуациях: при автокатастрофах, асфиксии, утоплении, проблемах с сердцем и других несчастных случаях.

На мастер-классе сотрудники Центра симуляционного обучения РязГМУ продемонстрируют алгоритмы оказания первой помощи, расскажут, как правильно действовать в экстренных ситуациях до приезда медиков. На тренажерах и симуляторах Центра под руководством преподавателей все желающие смогут отработать навыки проверки наличия сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего, приемы непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких и удаления инородного тела из верхних дыхательных путей (прием Геймлиха).