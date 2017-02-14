Рязанцам рассказали об истории православной причёски

Член сборной России по парикмахерскому искусству Олег Володин объяснил, как можно было по волосам отличить замужнюю женщину от незамужней, и что нужно говорить, чтобы волосы росли быстрее.

Общество

Во вторник, 14 февраля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла лекция по истории православной причёски от члена сборной России по парикмахерскому искусству, руководителя студии стрижки «О2» Олега Володина.

Выпускник факультета истории и международных отношений Рязанского Государственного Университета имени Есенина Олег Володин решил совместить свой талант педагога, любовь к истории и познания в сфере красоты. Результатом стала открытая лекция о традициях, связанных с женскими причёсками на Руси. Пока Олег Володин рассказывал о видах причёсок и головных уборов русских девушек, его ассистентки с помощью модели показывали слушателям, как всё это выглядело.

Раньше считалось, что волосы обладают сакральной силой, поэтому заботе о них отводилось много времени. Олег Володин посоветовал всем женщинам следовать примеру наших бабушек и прабабушек, у которых была обязательная традиция: расчёсывание волос перед сном деревянным или костяным гребнем. Эта процедура улучшает кровообращение, а дерево и кость не травмируют волосы. Процесс расчёсывания сопровождался поговоркой:

«Расти коса до пояса,

Не выпади ни волоса.

Расти косонька до пят,

Все волосоньки в ряд».

Лектор рассказал, что на Руси до 8-10 лет девочки могли ходить с распущенными волосами, которые украшала плетёная тесёмка, а после этого возраста девушке уже не надлежало показываться на людях без заплетённых кос. По словам мастера, раньше волосы почти не стригли, так как длинная коса была гордостью девушки. При этом коса и затылок в любых девических головных уборах оставались на виду, чтобы не закрывать красоту. Коса могла состоять не только из трёх прядей, но и из четырёх, пяти и более. Например, в селе Секирино Скопинского района прядей в косе у девушки было 6 или 8.

В Рязанской области девицам на выданье следовало вплетать в косу красную ленту. А после замужества женщине заплетали две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая голову сверху головным убором. Спрятанные волосы обозначали замужний статус русской красавицы, а если её вдруг кто-то, кроме мужа, видел без головного убора, то считалось, что она «опростоволосила сь» (отсюда и пошло это выражение).

Слово «кичиться» своим происхождением тоже обязано головному убору — кичке. Кичка была достаточно тяжёлой, поэтому для её ношения женщинам была необходима безупречная осанка и чуть приподнятый подбородок. Такие девушки имели гордый и неприступный вид, о них говорили, что они «кичатся».

Лектор подчеркнул красоту православных причёсок и посоветовал современным девушкам почаще прибегать к опыту прошлых поколений. В завершение лекции Олег Володин ответил на вопросы аудитории и подарил самым активным слушателям средства для ухода за волосами.