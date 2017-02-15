Рязанцам рассказали, как уберечься от телефонных и «банковских» мошенников

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Общество

В среду, 15 февраля, в УМВД России по Рязанской области состоялся брифинг, посвящённый профилактике мошенничества. О том, как горожанам вести себя, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, рассказали начальник отдела уголовного розыска по Московскому району Рязани Алексей Кузнецов, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних Дмитрий Григорьев и его заместитель Юрий Власов.

По словам Алексея Кузнецова, злоумышленники следуют последним тенденциям – следствием развития информационной сферы стали преступления, связанные со снятием средств с банковского счёта. Сейчас многие граждане дают бесплатные объявления о продаже товаров и услуг на сайтах – оказаться без денег могут как покупатели, так и продавцы.

– Покупатель звонит продавцу и говорит, что готов купить его товар – деньги переводятся на карту, после чего телефон продавца оказывается заблокирован. В обратной ситуации мнимый покупатель звонит продавцу, говорит, что готов купить товар и просит дать номер карты для перевода средств. Далее он всячески пытается выпытать у продавца его личные данные, в том числе защитный код, который расположен на обратной стороне пластиковой карты. После получения личных данных мошенник получает доступ не только к данной карте, но и ко всем счетам пользователя, – сказал Алексей Кузнецов.

Лишиться денег гражданин может, приобретая одежду или другие товары с помощью сайтов. Схема работает также, как и в предыдущем случае – человек остаётся без денег, оплачивая покупку. Иногда мошенники используют более сложную схему – так, человек может получать товары, а затем, когда он решит, что сайту можно доверять и закажет вещь на крупную сумму, не получит ни товара, ни денег.

– В таком случае мошенники заманивают покупателя – они могут прислать товары, которые вы заказываете, но когда вы сделаете заказ на крупную сумму, обманут вас, – сказал Юрий Власов.

Обманывают граждан не только дистанционно, но и лично, отметил Дмитрий Григорьев – мошенники посещают пожилых людей, представляясь сотрудниками специальных служб.

– Мошенники входят в доверие к людям, представляясь сотрудниками, например, газовых служб. Один человек отвлекает внимание хозяина квартиры, второй проникает в квартиру, чтобы забрать деньги и золото – то, что сложнее найти, – сказал Дмитрий Григорьев.

Все эти виды мошенничества, подчеркнули представители полиции, очень сложно раскрыть. Чтобы не допустить совершения преступления и не остаться без денег и без вещей, отметили участники брифинга, гражданами необходимо быть бдительными. Если речь идёт о банковских картах, то необходимо оперативно сообщить в банк о проведённой операции, чтобы служащие смогли оперативно «заморозить» транзакцию. В случае с мнимыми сотрудниками газовых служб, гражданам советуют позвать соседей, чтобы не оставаться в одиночестве, а также обратиться в ведомство, которое представляет гость. Перезвонить родственникам советуют тем, кто стал жертвой телефонного мошенничества – в этом случае, подчеркнул Юрий Власов, необходимо перезвонить на месте родственникам, чтобы уточнить всё ли в порядке.