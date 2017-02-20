Рязанцам предлагают широкий пакет страховых услуг

Представители ведущих страховых компаний России и Рязани предлагают широкий пакет страховых услуг.

Общество

Каско

Рынок страхования Каско активно развивается. Всё больше автовладельцев понимает, какие могут быть преимущества от данного вида страхования. Вы страхуете свой автомобиль от любых неприятностей, которые могут возникнуть на дороге и во время стоянки. Получаете ощущение защищённости и спокойствия. Предоставляются скидки.

Осаго

Покупая полис ОСАГО, вы страхуете себя от следующих ситуаций: вы по неосторожности попали в ДТП, вас признали виновным, вы разбили дорогую машину, в этом случае по полису ОСАГО страховая компания заплатит деньги пострадавшему за вас. А вы ничего платить не будете, в добавлении ко всему, по Осаго предоставляется дополнительный пакет страхования жизни водителя.

Также осуществляется страхование жизни и недвижимости. Предоставление возможности перевести свои средства в негосударственный пенсионный фонд с начислением процентов на накопленные средства.

Вам больше не надо тратить своё время в очередях компаний, страховые агенты доставят полисы вам лично!

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (900) 606-14-41 с 8.00 до 20.00.