Рязанцам покажут фильм «Мусор»

После фильма пройдёт его обсуждение с людьми, внедряющими в Рязани раздельный сбор отходов.

Общество

Во вторник, 28 февраля, в Музее путешественников в Рязани (улица Ленина, 35) в рамках экологического киноклуба, проводимого совместно с Экологическим рязанским альянсом, будет показан фильм «Мусор». Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы мероприятия.

Лента 2012 года раскрывает удивительные факты, касающиеся серьёзной угрозы нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты – от Исландии до Индонезии. Среди собеседников – учёные, политики и простые люди, чьё здоровье и образ жизни пострадали от проблемы загрязнения окружающей среды отходами. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.

После фильма пройдёт его обсуждение с людьми, внедряющими в Рязани раздельный сбор отходов.

Начало сеанса – 18.30. Вход – свободный.