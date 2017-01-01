Рязанцам напомнили о правилах безопасности в бане
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При пренебрежении установленными правилами отдых в бане может привести к трагедии.
В зимние праздники поход в баню для многих жителей Рязанской области является одним из любимых способов отдыха. Любителям парной региональное управление МЧС напоминает основные правила безопасности:
- печь и дымоход должны быть прочищены, отремонтированы, а трещины надёжно заделаны;
- печь и дымоход в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки, не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям, нужно оставлять между ними воздушный промежуток - противопожарную отступку не менее 26 см;
- в местах, где конструкции здания примыкают к дымоходным трубам, необходимо предусмотреть противопожарную разделку - расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкций не менее 50 см;
- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см.;
- чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить её 2-3 раза в день и не более, чем по полтора часа;
- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи; - не сушите на печи вещи и сырые дрова;
- нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку, по поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на пол и стены;
- опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей, нельзя применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
В современных банях сегодня имеются вполне комфортные условия: освещение, электрообогреватели, вентиляторы, кондиционеры и многое другое. Поэтому следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей. Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует уделять особое внимание вышеперечисленным правилам при строительстве и эксплуатации бань.
Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует уделять особое внимание вышеперечисленным правилам при строительстве и эксплуатации бань.
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04