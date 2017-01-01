Рязанцам напомнили о правилах безопасности в бане

При пренебрежении установленными правилами отдых в бане может привести к трагедии.

Общество

В зимние праздники поход в баню для многих жителей Рязанской области является одним из любимых способов отдыха. Любителям парной региональное управление МЧС напоминает основные правила безопасности:

- печь и дымоход должны быть прочищены, отремонтированы, а трещины надёжно заделаны;

- печь и дымоход в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки, не нужно забывать и про утолщение стенок печи;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям, нужно оставлять между ними воздушный промежуток - противопожарную отступку не менее 26 см;

- в местах, где конструкции здания примыкают к дымоходным трубам, необходимо предусмотреть противопожарную разделку - расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкций не менее 50 см;

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см.;

- чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить её 2-3 раза в день и не более, чем по полтора часа;

- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;

- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи; - не сушите на печи вещи и сырые дрова;

- нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку, по поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на пол и стены;

- опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей, нельзя применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

В современных банях сегодня имеются вполне комфортные условия: освещение, электрообогреватели, вентиляторы, кондиционеры и многое другое. Поэтому следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей. Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует уделять особое внимание вышеперечисленным правилам при строительстве и эксплуатации бань.

Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует уделять особое внимание вышеперечисленным правилам при строительстве и эксплуатации бань.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04