Рязанцам напомнили о порядке предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Для определения права на получение субсидии необходимо обращаться в районные отделы социальной защиты по месту жительства.

Общество

Граждане, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 18% от дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), могут претендовать на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Право на получение субсидий на оплату ЖКУ имеют:

– пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

– наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

– члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

– собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Субсидия предоставляется гражданину при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении и (или) выполнение гражданами соглашений по её погашению.

Для определения права на получение субсидии необходимо обращаться в районные отделы социальной защиты по месту жительства.

Также оформить субсидию можно через Интернет, то есть подать заявление в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг , выбрав государственную услугу «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Для получения субсидии необходимы следующие документы:

– паспорта заявителя и всех членов семьи (и их копии);

– копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о браке, о рождении и др.);

– копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (свидетельство о регистрации права, договор найма и др.);

– копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

– документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи;

– документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

– документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.