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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazan_prisoedinilas_k_vserossijskomu_fleshmobu_ja_vstrechaju_9_maja_trezvo/

Рязань присоединилась к всероссийскому флешмобу «Я встречаю 9 мая Трезво» 
Рязанцы, отмечающие праздник без алкоголя, выкладывают фото с плакатами и хештегом #9МАЯТРЕЗВО.

Общество   249

Рязанцы присоединились к всероссийскому флешмобу «Я встречаю 9 мая Трезво». Фотографии с плакатом и хештегом #9МАЯТРЕЗВО  выкладываются в группе флэшмоба ВКонтакте.


- Наши деды воевали не для того, чтобы их внуки убивали своё здоровье и счастливую жизнь алкоголем и табаком, сокращая тем самым, своими руками население нашей страны, - говорит Баранова Ольга, председатель рязанского отделения СБНТ. - Как говорил святой праведный Иоанн Крондштатский: «Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет».