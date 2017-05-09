Рязанцы присоединились к всероссийскому флешмобу «Я встречаю 9 мая Трезво». Фотографии с плакатом и хештегом #9МАЯТРЕЗВО выкладываются в группе флэшмоба ВКонтакте.



- Наши деды воевали не для того, чтобы их внуки убивали своё здоровье и счастливую жизнь алкоголем и табаком, сокращая тем самым, своими руками население нашей страны, - говорит Баранова Ольга, председатель рязанского отделения СБНТ. - Как говорил святой праведный Иоанн Крондштатский: «Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет».