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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazan_posetit_zhurnalist-puteshestvennik/

Рязань посетит журналист-путешественник
Регион станет участником литературного проекта «Галопом по России за 80 дней».

Общество   86

Рязанскую область посетит журналист-путешественник Мария Савиных.  В регионе она побывает  в рамках своего проекта «Галопом по России за 80 дней».

Автор проекта намерена пересечь страну за 80 дней, создав её  литературную карту. В наш город Мария Савиных приедет 24 февраля и останется на 3 дня. За это время Мария встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, поговорит с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом, сообщает портал ryazantourism.

Итогом этих и других встреч станут 28 журналистских работ на официальном сайте проекта, мультимедийная карта со 150 авторами и несколько проведённых литературных вечеров. 