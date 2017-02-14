Рязань посетит журналист-путешественник

Регион станет участником литературного проекта «Галопом по России за 80 дней».

Общество

Рязанскую область посетит журналист-путешественник Мария Савиных. В регионе она побывает в рамках своего проекта «Галопом по России за 80 дней».

Автор проекта намерена пересечь страну за 80 дней, создав её литературную карту. В наш город Мария Савиных приедет 24 февраля и останется на 3 дня. За это время Мария встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, поговорит с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом, сообщает портал ryazantourism.