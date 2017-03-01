Ряды рязанских юнармейцев пополнились

Отряд из 73-й школы вступил в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Общество

В среду, 1 марта, ряды Рязанского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пополнились новыми членами. Седьмой класс городской школы № 73 принял присягу юнармейцев.

Торжественная церемония вступления школьников в юнармию проходила в стенах родной школы в присутствии высоких гостей. На церемонии присутствовали вице-губернатор Рязанской области, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов, заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков, заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов, начальник управления образования и молодёжной политики города Рязани Алексей Зимин. Также был приглашён ветеран Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Чаадаев и представители ветеранских организаций.

Сергей Филимонов приветствовал будущих юнармейцев от имени главы Рязанской области Николая Любимова и передал им его самые добрые пожелания. Вице-губернатор отметил, что недавно Николай Любимов встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу и обсуждал различные вопросы взаимодействия, среди которых одним из самых важных был вопрос о развитии и укреплении юнармейского движения на территории Рязанской области.

– Со стороны правительства Рязанской области развитию юнармейского движения в регионе будет уделяться самое пристальное внимание и оказываться необходимое содействие, – пообещал Сергей Филимонов. – Я хочу поздравить тех, кто вступает сегодня в ряды юнармейцев. В Рязанской области это движение крепнет, это радует, потому что юнармия воспитывает патриотов, будущих защитников Отечества, воспитывает и будущих офицеров, а это сегодня необходимо нашей Родине.

Также Сергей Филимонов поблагодарил организаторов мероприятия и руководство школы за работу по поддержке юнармейского движения.

Принимал присягу у юнармейцев генерал-майор Михаил Невдах, руководитель регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в Рязанской области. Михаил Невдах назвал сегодняшний день знаменательным не только для школы, но и для города, и для всей области, и, разумеется, для «Юнармии».

– Быть юнармейцем – значит готовить себя к беззаветному служению Отечеству. Неважно, где ты будешь защищать Отечество – с оружием в руках или в экономическом секторе – важно, чтобы ты любил свою Родину, гордился ею и был готов всё сделать для того, чтобы Родина процветала. Чтобы люди, которые живут в России, были счастливы, - напутствовал руководитель штаба будущих юнармейцев.

Отряд под командованием Данилы Пинтелина вышел на торжественное построение, произнёс клятву юнармейцев и принял присягу. После чего Михаил Невдах и Сергей Филимонов вручили всем грамоты и значки «Юнармии».

Важное событие в жизни школьников отпраздновали концертом военно-патриотической направленности. Поздравить новоиспечённых юнармейцев пришли старшие товарищи, в том числе девочки из детско-юношеского центра «Звезда», показавшие «боевые» акробатические этюды. Приветствовала событие также группа барабанщиц Академии ФСИН России.

В завершение мероприятия школьный хор исполнил песню «Служить России» – официальный гимн юнармии.