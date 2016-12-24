Разрешилась ситуация со спиленной в Старожилове ёлкой

Дерево спилили по просьбе человека, который её посадил.

Общество

Ко всеобщему удовлетворению завершилась ситуация со спиленной во дворе дома в посёлке Старожилово Рязанской области ёлкой, о чём РИА «7 новостей» писало ранее. Напомним, возмущённый рассказ о спиленном дереве появился в соцсети. Кое-кто из жителей воспринял с негодованием, что администрация посёлка срубила во дворе №36А по улице Денисова ель, а позже дерево «выросло» на площади для новогоднего празднования.

Как сообщает сайт издательства «Пресса», ёлку срубили по желанию её «владельца». Это старожиловец Николай Магомедов, посадивший ёлочку в 1986 году. Он сообщил журналистам, что ель вымахала выше крыши, и у него не получалось спилить её самостоятельно, меж тем высокое дерево заслоняло соседским квартирам солнечный свет, и люди часто жаловались на полумрак и сырость в домах.

По словам Магомедова, он попросил главу администрации Старожиловского городского поселения Алексея Филина помочь со спилом ёлки, а тот, в свою очередь, предложил это сделать в канун Нового года, чтобы установить на площади для гуляний. Отмечается, что администрация обещала спилить дерево за свой счёт. Предложение устроило человека, некогда сажавшего ёлку.

– Пускай моя ёлочка порадует жителей не только Старожилова, но и всего района. Отличного всем настроения и хорошего Нового года! – сказал журналистам по телефону Магомедов.