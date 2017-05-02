Районы Рязанской области получат субсидии на жильё для молодых семей

Средства в объеме более 30 млн. рублей получат бюджеты всех районов области.

Общество

Во вторник, 2 мая, глава региона Николай Любимов провёл заседание правительства Рязанской области. Об этом сообщает сайт правительства.

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, представители молодежного правительства области.

На заседании был одобрен проект постановления регионального правительства, на основании которого муниципальным образованиям распределены субсидии на предоставление в 2017 году социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Средства в объеме более 30 млн. рублей получат бюджеты всех районов области.

В ходе заседания были рассмотрены законопроекты, согласно которым некоторые нормативные правовые акты области приведены в соответствие с действующим законодательством. В частности, внесены изменения в законодательство о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в полномочия министерства природопользования в сфере охраны окружающей среды, а также в расходную часть территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2017 год.