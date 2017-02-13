Работники РНПК рассказали о своём участии в ликвидации последствий взрыва в Осеннем переулке

Ликвидаторов последствий трагедии наградили в правительстве Рязанской области.

Общество

В октябре 2016 года в жилом доме в 1-м Осеннем переулке в городе Рязани прогремел взрыв. Среди тех, кто в числе первых выехал на место происшествия и принял активное участие в ликвидации последствий трагедии, были работники АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества НК «Роснефть».

В течение недели круглосуточно, сменяя друг друга, пят машинистов автомобильных кранов занимались разборкой завалов, погрузкой битого кирпича и плит перекрытий. Как рассказал один из них – Александр Нестеров, о трагедии он узнал в 6 часов утра от диспетчера завода.

– Оперативно я прибыл на место, и перед моими глазами предстала трагическая ситуация, в которую попали люди. Необходимо было выключить эмоции и сосредоточиться на разборе завалов. Признаюсь, очень неожиданно и приятно, что нас отметили в правительстве, – вспоминает Александр.

Для ликвидации последствий трагедии Рязанская НПК представила два крана грузоподъемностью 80 тонн и один кран грузоподъемностью 180 тонн для оказания помощи в сборке башенного крана, с помощью которого производилась достройка разрушившегося дома.

Эффективную работу рязанских сотрудников МЧС, строителей, работников медицинских учреждений, правоохранительных органов, а также большой вклад коллективов предприятий, жителей региона, оказавших поддержку пострадавшим семьям, глава региона Олег Ковалёв отметил на церемонии вручения региональных наград в правительстве Рязанской области.

Три машиниста автомобильных кранов транспортно-хозяйственного цеха РНПК были удостоены почётных грамот за высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий ЧС.

Знаки губернатора «За усердие», почётные грамоты и благодарности получили более 40 человек. Среди них руководители и работники рязанских предприятий, участвующие в ремонте многоквартирного дома, представители строительных и коммунальных организаций, силовых ведомств.