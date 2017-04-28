Работники РНПК привели в порядок территорию Южного промузла

За 4 часа работы от пыли и грязи очищено 5 км дорог, на свалку вывезено свыше 100 кубометров бытового мусора.

Общество

В пятницу, 28 апреля, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела масштабный субботник на территории Южного промузла в Рязани.

Работники предприятия ежегодно выходят на уборку этой территории. И в этот раз субботник стал одним из мероприятий, посвящённых Году экологии.

В течение четырёх часов силами 350 работников было убрано 5 км дорог, на свалку вывезено свыше 100 кубометров бытового мусора. С помощью 3 погрузчиков, 3 самосвалов, 2 тракторов-щеток, 2 контейнеровозов, поливомоечной и коммунально-уборочной машин была наведена чистота на участке от остановки общественного транспорта «Единый бытовой корпус» до поворота на Ряжское шоссе.

Субботник в Южном промузле – не первый для РНПК. Только с начала года компания провела 5 мероприятий по уборке улиц города после зимы. Силами работников РНПК уже благоустроена улица Весенняя и остановочные комплексы в районе нефтезавода. К Всероссийскому дню посадки леса в посёлке Турлатово РНПК высадила более 300 молодых сосен и берёз.

РНПК регулярно выделяет спецтехнику для общегородских субботников. А в августе компания снова запустит экологическую акцию «День чистого города». Вот уже шесть лет подряд работники завода проводят масштабный субботник в Новопавловском парке на улице Шевченко.