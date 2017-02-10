Пункты контроля скоростного режима позволили на 20% снизить число ДТП в Рязанской области

В то же время число ДТП, в которых погибли люди, не изменилось.

Общество

Пункты контроля скоростного режима, установленные в Рязанской области, позволили снизить число ДТП на 20%. Об этом в пятницу, 10 февраля, в рамках КЧС, заявил министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев.

Сейчас в регионе работает 78 подобных пунктов контроля, рассказал Савичев. Вместе с тем, подчеркнул он, число ДТП, в результаты которых погибли люди, не изменилось.

За контролем за обстановкой применяются не только пункты контроля скоростного режима. Так, в 2016 году оперативные службы выезжали на ДТП 1574 раза, спасено 452 человека. Среднее время прибытия служб на место ЧП составляло 6 минут 12 секунд.