Прокурор проверил больницу для осуждённых в Рязани

В ходе выезда состоялся обход территории учреждения, отделений больницы, медицинских кабинетов.

Общество

В среду, 13 сентября, рязанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посетил больницу №2 для осуждённых, расположенную в Рязани. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе выезда состоялся обход территории учреждения, отделений больницы, медицинских кабинетов. Проверены условия содержания осуждённых, находящихся на лечении, их материально-бытовое и медицинское обеспечение.

Прокурором совместно с руководством учреждения был также организован приём осуждённых по личным вопросам. Обратившимся были даны разъяснения действующего уголовно-исполнительного законодательства, касающиеся условий содержания в лечебно-профилактическом учреждении, оказания медицинской помощи, разъяснены условия и порядок пересмотра приговоров судов в связи изменениями и дополнениями, внесёнными в уголовное законодательство.