Прокурор и уполномоченный по права человека Рязанской области посетили СИЗО

Ни одной жалобы от спецконтингента не поступило. В завершение обхода омбудсмен провела приём по личным вопросам.

Общество

В пятницу, 27 января, следственный изолятор №1 в Рязани посетили прокурор Рязанской области Олег Черныш и уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В сопровождении руководителя Управления полковника внутренней службы Валерия Семёнова они посетили дежурную и медицинскую части учреждения, кухню, прогулочные дворики и режимный корпус, в котором побеседовали с обвиняемыми и подозреваемыми каждой камеры.

Ни одной жалобы от спецконтингента не поступило. В завершение обхода омбудсмен провела приём по личным вопросам.