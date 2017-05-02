Прокуратура выявила нарушения в рязанской колонии №1
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По мнению проверяющих, там нарушаются права заключённых.
Рязанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения законодательства в колонии №1 УФСИН России по Рязанской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
В частности, было установлено, что в колонии нет специалиста по охране труда, а исполняющий его обязанности на месте отсутствует. Некоторые заключённые, не прошли первичный инструктаж на рабочем месте, одному из осуждённых не был оформлен лист временной нетрудоспособности.
Также в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры, отмечается, что должный контроль за соблюдением трудовых прав осуждённых начальством колонии не ведётся.
Начальнику регионального УФСИН вынесено предписание, в настоящее время оно находится на рассмотрении.