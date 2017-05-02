Прокуратура выявила нарушения в рязанской колонии №1

По мнению проверяющих, там нарушаются права заключённых.

Общество

Рязанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения законодательства в колонии №1 УФСИН России по Рязанской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В частности, было установлено, что в колонии нет специалиста по охране труда, а исполняющий его обязанности на месте отсутствует. Некоторые заключённые, не прошли первичный инструктаж на рабочем месте, одному из осуждённых не был оформлен лист временной нетрудоспособности.

Также в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры, отмечается, что должный контроль за соблюдением трудовых прав осуждённых начальством колонии не ведётся.

Начальнику регионального УФСИН вынесено предписание, в настоящее время оно находится на рассмотрении.