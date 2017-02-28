Прокуратура Советского района Рязани выявила нарушения при перевозке школьников

Все предписания исполнены, нарушения устранены.

Общество

Прокуратура Советского района Рязани выявила нарушения при перевозке детей. Об этом сообщил официальный сайт прокуратуры Рязанской области.

После проведённой проверки сотрудники прокуратуры вынесли в адрес перевозчика, доставляющего детей из четырёх школ Рязани, представление об устранении нарушений законодательства.

Все предписания исполнены, нарушения устранены.