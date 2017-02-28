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http://7info.ru/news/ryazan-society/prokuratura_sovetskogo_rajona_rjazani_vyjavila_narushenija_pri_perevozke_shkolnikov/

Прокуратура Советского района Рязани выявила нарушения при перевозке школьников
Все предписания исполнены, нарушения устранены. 

Общество   109

Прокуратура Советского района Рязани выявила нарушения при перевозке детей. Об этом сообщил официальный сайт прокуратуры Рязанской области.

После проведённой проверки сотрудники прокуратуры вынесли в адрес перевозчика, доставляющего детей из четырёх школ Рязани, представление об устранении нарушений законодательства.

Все предписания исполнены, нарушения устранены. 