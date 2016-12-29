Прокуратура нашла прорехи в противопожарной безопасности 19 муниципальных образований Шацкого района

Нарушения устранены, 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Общество

Прокуратурой Шацкого района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства об обеспечении противопожарной безопасности в границах сельских поселений. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в 19 муниципальных образованиях не разработаны и не утверждены.

– Выявленные нарушения могут привести к угрозе жизни и здоровья не только неопределённого круга лиц, но и земель сельскохозяйственного назначения, в связи с возможным переходом очага возгорания на другие объекты, и как следствие возникновение природных пожаров, – отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры Рязанской области.

С целью устранения выявленных нарушений на имя глав администраций 19 муниципальных образований Шацкого муниципального района внесены представления. Представления рассмотрены, муниципальные целевые программы разработаны и утверждены, 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.