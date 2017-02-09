Проектная работа «Единой России» получила финансовое обеспечение

Внесены изменения в областной бюджет на 2017 год.

Общество

8 февраля, в среду, депутаты-единороссы Рязанской областной Думы проголосовали за внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Эти изменения связаны с выделением дополнительных средств из федерального бюджета для реализации партийных проектов. Благодаря фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в главном финансовом документе страны были заложены средства на благоустройство дворов, реконструкцию муниципальных домов культуры в малых городах, ремонт сельских спортивных залов и другие направления.

По словам заместителя секретаря по проектной работе, вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодёжью, депутата областной Думы Алексея Просянникова, поправки в бюджет депутатами внесены вовремя, регион получил средства из федерального бюджета и, таким образом, проектная деятельность «Единой России» получила финансовое обеспечение.

Дополнительно поступившие из федерального бюджета средства будут направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (проект «Местные дом культуры»), поддержку театров в городах с населением до 300 тысяч жителей (проект «Театры малых городов»), создание новых мест в общеобразовательных школах (проект «Модернизация образования»), обустройство мест массового отдыха (проект «Парки малых городов»), сообщает ryazan.er.ru .

– Благодаря активной работе фракции «Единая Россия» в Госдуме и облдуме наказы граждан получили финансовое обеспечение и стали новыми партийными проектами. Мы уже начали активную организационную работу по реализации проектов на территории региона: определили координаторов, депутаты-единороссы активно выезжают в районы области для обсуждения первоочередных задач, формируем «дорожную карту» по каждому проекту. Могу с уверенностью сказать, что при работе над проектами мы будет максимально вовлекать жителей, представителей общественных организаций. Каждый этап будет открытым», — сказал Просянников.

Отметим, что партийные проекты являются одним из инструментов решения главной задачи — реализации программы «Единой России» и наказов граждан. В этом году партия запускает линейку новых проектов — это «Местный дом культы», «Театры малых городов», «Здоровье детям», «Комфортная городская среда», «Школа грамотного потребителя», «Парки малых городов», решение принято на прошедшем заседании президиума Генсовета. Продолжатся те проекты, которые уже подтвердили свою эффективность, таких проектов 19. Среди них — «Детский спорт», «Детские сады — детям», «Единая страна — доступная среда» и другие.